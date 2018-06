Kale en Kokkie over Kluivert: 'Moet je zien wat voor baklap het geworden is'

Kale en Kokkie zijn niet te spreken over de transfer van Justin Kluivert. AT5 blikt met hen terug op de korte carrière van de ex-Ajacied.

'We hebben hem een aantal keer gesproken, hij was open, gezellig, leuk', vertelt Kale. 'En moet je kijken wat voor baklap het geworden is.'

Aardbei

Kluivert is verkocht voor zo'n 17 miljoen euro. 'Qua uitspraken heeft Kluivert natuurlijk het IQ van een aardbei', stelt Kokkie. Hij zal nu ongetwijfeld zeggen dat Roma nooit meer verliest van Juventus of van Inter Milan of weet ik veel wie.'

'Financieel doet hij het beter dan jij of ik', gaat Kokkie verder. 'Je kunt er een leuk kussentje van kopen. Die zal hij nodig hebben, want ik denk dat hij heel veel op de bank zal zitten.'

Kettingreactie

De twee vrezen voor een kettingreactie. 'De Ligt wordt in verband gebracht met allerlei clubs, De Jong ook', zegt Kale. Kokkie: 'Als het echt zo is dat die gasten weg willen vanwege Ten Hag, dan denk ik dat je jezelf als Ajax zijnde goed in je poot geschoten hebt.'