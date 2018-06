Cees de Bruin interim voorzitter RvT Stedelijk Museum

De drie leden van de Raad van Bestuur van het Stedelijk Museum zijn per direct teruggetreden. Twee van hen, Madeleine de Cock Buning en Jos van Rooijen, wilden nog aanblijven voor een goede overdracht maar stappen alsnog meteen op.

Het Stedelijk Museum zegt in een verklaring lering te trekken uit het onafhankelijke onderzoek naar het bestuur van het museum. Daarin werd duidelijk dat artistiek directeur Beatrix Ruf ten onrechte is beschuldigd van belangverstrengeling.

'De onderzoekers constateren ook dat het toezicht op een aantal punten ontoereikend is geweest', zo is te lezen in het persbericht. 'De Raad van Toezicht heeft in het rapport gelezen dat de onderzoekers ten aanzien van Beatrix Ruf spreken van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De raad van toezicht gaat zich de komende periode beraden op deze conclusie.'

Cees de Bruin, Ronald Hans, Willem de Rooij en Joyce Sylvester vormen nu de nieuwe raad. De Bruin zal optreden als interim voorzitter tot er een opvolger is gevonden voor de opgestapte Madeleine de Cock Buning.

