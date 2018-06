Pro-Erdoganleus op Burgemeester de Vlugtlaan

Een of meerdere sympathisanten van de Turkse president Erdogan zijn op de Burgemeester Vlugtlaan met graffiti in de weer geweest.

Zo is de leus 'Turkije is ons thuis, Erdogan onze vader' op een muur geschreven. Die leus wordt in Europa regelmatig gebruikt om steun aan Erdogan te betuigen. Iets verderop zouden ook Turkse vlaggen zijn gespoten.

Eind deze maand zijn er verkiezingen in Turkije. Ook Nederlanders van Turkse afkomst kunnen stemmen, dat kan onder meer in Amsterdam.

'Erdogan gaat straks weer gratis bussen inzetten om zijn aanhangers naar de stembussen in de verschillende steden in Nederland te rijden', voorspelt de omstander die de graffiti fotografeerde. 'Belachelijk hoeveel geld en mensen ze inzetten om de verkiezing buiten Turkije ook leven in te blazen.'