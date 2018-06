Elf jaar geëist voor dodelijke steekpartij in West

Het Openbaar Ministerie heeft elf jaar gevangenisstraf geëist tegen een 27-jarige Amsterdammer voor het doodsteken van Allatin Kilic. De 40-jarige Kilic bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen nadat hij in zijn borst werd gestoken in de Admiraal Helfrichstraat in West.

Het steekincident gebeurde op 11 november 2017 vlakbij het Mercatorplein, waar Marokkaanse Amsterdammers vierden dat het Marokkaans voetbalelftal zich had gekwalificeerd voor het WK. Al snel bleek dat er geen link was tussen beide gebeurtenissen.

Ruzie

Het slachtoffer en de verdachte, Jamal S., zouden een woordenwisseling hebben gehad waarop de steekpartij volgde. Kilic kan nog een motoragent aanspreken die net komt aanrijden. Hij wijst naar een aantal mannen bij een auto en zegt dat hij door één van hen is gestoken. Eén van de mannen, de 27-jarige verdachte, rent daarop weg maar wordt snel aangehouden door de politie.

Bloed

Op de vluchtroute treft de politie een vouwmes aan en later een dolkmes in een etui waarin je messen kunt bewaren. Daarop zit bloed van het slachtoffer. Op de vingers van het slachtoffer wordt DNA van het slachtoffer aangetroffen.

'Gedjoekt'

Het OM heeft meer bewijs: zo zou hij op de achterbank van een politieauto toen hij naar een verhoor werd vervoerd, hebben bekend dat hij verantwoordelijk is voor het neersteken van Killic. Daarnaast zou hij tegen een vriend direct na het steekincident hebben gezegd: 'ik heb hem gedjoekt'. Dat is gestoken in straattaal.

Doodslag

Volgens het OM heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan doodslag, moord kan niet worden bewezen omdat de voorbedachte rade ontbreekt. In de eis houdt het OM rekening met het feit dat de verdachte geeft geen openheid van zaken geeft. Ook heeft hij niet willen meewerken aan onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.