Inmiddels vijf tips binnen over moord op Mohamed Bouchikhi

Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht waarbij aandacht werd gevraagd voor de gouden tip over het drama op het buurthuis Wittenburg eind januari, zijn er inmiddels vijf tips binnen gekomen.

De schietpartij gebeurde rond 19:00 in de avond op vrijdag 26 januari 2018. Mohamed liep op dat moment stage in het buurthuis. Twee gemaskerde mannen kwamen het buurthuis binnen en schoten in het rond. Mohamed vluchtte naar het kantoor in het buurthuis, maar werd van dichtbij geraakt. Hij overleefde de schietpartij niet.

Vier maanden na de dood van Mohamed vertellen vader en zus over Mohamed en het verlies. 'Ze zeiden alleen, er is één gewonde en één persoon heeft het niet overleefd. En dat was voor mij gelijk: dat zal mijn broertje moeten wezen. Ik heb mijn broertje geappt. Ik weet dat als ik mijn broertje app hij gelijk reageert. Ik kreeg geen antwoord het was dus meteen duidelijk', aldus Khadija, de zus van Mohamed.

Uit het onderzoek blijkt dat de daders niet vakkundig te werk zijn gegaan. 'Bij binnenkomen laden ze de wapens door, en de kogels komen er uit en vallen op de vloer, dat getuigt niet van professioneel gedrag', zegt een woordvoerder van de politie in het AT5-opsporingsprogramma Bureau020.

In Bureau020 doet de woordvoerder opnieuw een oproep. Van de twee daders is bekend dat zij donkere kleding en bivakmutsen droegen. De ene dader is ongeveer 1.85 meter met een slank postuur en de andere dader is ongeveer 1,70 met een normaal postuur. De langere man had een Kalasjnikov in zijn hand, de andere een pistool. Beiden zijn donkergetint, maar de kleinere man heeft een iets donkerdere huidskleur dan de andere man.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de daders die avond zijn weggevlucht met een BMW 1-serie. Vier uur later stond deze auto aan de Dantestraat in brand. Tijdens het onderzoek is een zwart Nike-petje en een jerrycan gevonden.

Nog steeds is de politie op zoek naar meer getuigen. Voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak stelt de hoofdofficier van justitie een beloning beschikbaar van 25.000 euro.