Bewoners vrezen voor ongelukken na herinrichting kruising in Zuid

De herinrichting van de kruising tussen de Cornelis Krusemanstraat en de Hendrik Jacobszstraat is pas afgerond, maar de buurt wil de kruising alweer aangepast zien. De nieuwe situatie zou namelijk veel gevaarlijke situaties opleveren.

Hoewel de herinrichting juist ten goede had moeten komen van de veiligheid, maakt de buurt zich nu juist extra zorgen over de verkeerssituatie. Met name de verhoging van de parkeerplekken langs de weg verminderd het overzicht van voetgangers en fietsers die willen oversteken, meent ondernemer Nelleke Buijs. 'Als auto's komen aanrijden en willen afslaan, zien ze door de geparkeerde auto's die hoger staan dan de rijweg het fietsverkeer niet.'



Ongeluk gezien

Uit gesprekken met andere buurtbewoners wordt duidelijk dat Buijs' zorgen breed worden gedragen in de wijk. 'Ik heb al een paar keer een ongeluk gezien. Vergeet niet dat er in de ochtend doorstroom is van kinderen die naar school gaan', zegt één van hen.

Een zebrapad is een oplossing voor het probleem, denkt Buijs. Zij deed per mail het verzoek aan stadsdeel Zuid er een aan te leggen, maar dit verzoek werd afgewezen. Het stadsdeel beargumenteert namelijk dat een zebrapad vaak een schijnveiligheid is, omdat mensen dan minder goed opletten voor zij oversteken.



'Goed over nagedacht

Rocco Piers van stadsdeel Zuid geeft dan ook aan dat huidige verkeerssituatie niet zal worden aangepast. 'Hier is goed over nagedacht en hij is goed ontworpen. Natuurlijk blijven we iedere locatie monitoren, maar met deze situatie zijn wij nu gewoon gelukkig', legt Piers uit.



Of er nu een zebrapad komt of niet, Buijs wil hoe dan ook dat de veiligheid op de kruising wordt hersteld. 'Ik heb weinig zin om steeds met een emmertje en bezem het bloed van de stoep te vegen.'