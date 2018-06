Roep om meer internationaal treinverkeer, maar directe trein naar Londen pas in 2020

De reiziger moet waarschijnlijk nog langer wachten op een rechtstreekse trein vanuit Amsterdam naar Londen. Door heel wat bureaucratie lopen de plannen voor een directe treinverbinding vertraging op. Daardoor zou het kunnen duren tot 2020. Dit terwijl de roep om meer internationaal treinverkeer steeds luider wordt om de groei van Schiphol in te dammen.

Opvallend is dat een directe reis in omgekeerde richting geen probleem is. Als je vanuit Amsterdam vertrekt, moet je eerst nog in Brussel overstappen voor een bagage- en paspoortcontrole. Die controle is niet mogelijk in Amsterdam omdat daarvoor geen internationale afspraken zijn. Volgens GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger is dit dan ook bureaucratie ten top.

Sneller dan 2020

Aan infrastructuur ligt het niet, alles staat klaar voor gebruik. Enkel de vereiste paspoort- en bagagecontrole is onmogelijk gemaakt door een verdrag. Daardoor kan het proces met maar liefst twee jaar vertragen. Daar wil Kröger dan ook dringend iets aan doen. Ze heeft een motie ingediend om de trein sneller dan 2020 te laten rijden. 'Het Verenigd Koninkrijk heeft al lang een verdrag met België en Frankrijk. Nederland hoort daar niet bij. Wij hebben gevraagd om ons daarbij aan te sluiten. Momenteel vliegen er 60 vluchten per dag naar Londen. Die treinverbinding zou niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook voor Schiphol.'

Alleen maar voordelen

Niet alleen politici zijn kritisch, ook reizigersvereniging Rover wil dat er sneller actie wordt ondernomen. 'Men wil minder vliegtuigen en de verbinding is snel. Daarnaast sta je meteen midden in het centrum van Londen. Dat zijn alleen maar voordelen.'