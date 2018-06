Uitslagen eindexamens bekend gemaakt: 'Ik ga janken!'

Tussen één uur 's middags en zeven uur vanavond zaten alle Amsterdamse eindexamenscholieren aan de telefoon gekluisterd. Allemaal in afwachting op dat ene belletje: geslaagd of gezakt?

Ook bij VWO-scholier Lisa Dekker thuis was de spanning om te snijden, ondanks dat zij er gemiddeld al goed voor stond. Samen met haar familie verloor ze haar mobieltje geen seconde uit het oog. 'Nog even, heel spannend!'



Gelukkig voor Lisa hoefde zij niet al te lang in spanning te zitten, om tien over twee ging de telefoon. Na een vlugge swipe naar rechts klonk één van haar docenten uit de speakers van haar telefoon: 'Lisa, gefeliciteerd!'. Deze woorden waren genoeg voor huize Dekker om in juichen uit te barsten.



Hoeveel van Lisa's medescholieren ook zijn geslaagd is nog niet bekend. Dit wordt pas in het najaar naar buiten gebracht. Scholieren die vandaag een teleurstellend telefoontje kregen kunnen dit volgende week nog recht zetten. De herexamens staan gepland van maandag tot en met donderdag.