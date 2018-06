Brandweerman gewond bij woningbrand in Bos en Lommer

De brandweer heeft vanavond een brand geblust aan de Gulden Winckelstraat in Bos en Lommer. Een van de brandweermannen raakte gewond.

Het vuur brak rond 19.00 uur uit in een appartement op de eerste etage. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Een brandweerman kreeg tijdens het blussen een stuk glas op zijn hoofd, hij liep een hoofdwond op en is behandeld door collega's en ambulancepersoneel.

Het vuur is inmiddels geblust. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweerman is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.