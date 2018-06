Staatssecretaris: 'Amsterdamse plannen 24-uursopvang tegen de wet'

De plannen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals die staan beschreven in het coalitie-akkoord, zijn tegen de wet. Dat zegt staatssecretaris Harbers van Veiligheid en Justitie.

Harbers zou ondermeer verontwaardigd zijn over de afgesproken maximale verblijfsduur in de nog te realiseren 24-uursopvang. Dit meldt de Telegraaf. Zo zouden uitgeprocedeerde asielzoekers anderhalf jaar lang mogen verblijven in de opvang. Dit is volgens de staatssecretaris 'veel te royaal'.



Daarbij wil de coalitie iedereen die in de opvang komt te verblijven onderwijs bieden en helpen met het vinden van werk. De plannen ondermijnen volgens de VVD-er het landelijke terugkeerbeleid. 'Het staat heel duidelijk beschreven in de Nederlandse wet: dat kan niet'.



Harbers zegt de precieze plannen eerst af te wachten, maar wil in ieder geval in gesprek met het stadsbestuur. Verder wijst hij erop dat er 'instrumenten' bestaan waarmee de stad tot orde geroepen kan worden, mocht de coalitie de plannen toch doorzetten.

Wethouder Groot Wassink zei eerder tegen AT5 ervan overtuigd te zijn dat de 24-uursopvang er gaat komen: 'Volgens mij hebben gemeentes gewoon de vrijheid hun eigen voorzieningen in te richten, bijvoorbeeld zoals Groningen ook gewoon een 24-uursopvang heeft, dus volgens mij is dat niet per se strijdig met elkaar.'



