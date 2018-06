Gerard Spong in jury Canal Parade 2018

De vijfkoppige jury van de Canal Parade 2018 is bekend. Floortje Dessing, Gerard Spong, Henny Huisman, Andrea van Pol en Cornald Maas zullen de deelnemende boten beoordelen.

De Canal Parade is hét hoogtepunt van Pride Amsterdam. Ook dit jaar varen weer tachtig themaboten met een inhoudelijke boodschap door de grachten. Het overkoepelende thema van 2018 is 'Heroes' en wil de aandacht vestigen op mensenrechten wereldwijd.

De winnaar zal de jury op drie hoofdcriteria moeten overtuigen:'Wie verbeeldt het thema van dit jaar het beste? Welke boot heeft de beste uitvoering en welke deelnemers steken hun nek uit en schudden ons wakker met een maatschappelijk thema?' Ook het publiek kan zijn stem uitbrengen via de Pride-app.

Iraanse boot

Pride Amsterdam vindt plaats van 28 juli tot 5 augustus. Bijzonder is de deelname van de Iraanse boot. 'Het is een belangrijke boot. Immers, in Iran riskeren homo's marteling en de doodstraf. Het is dus erg moedig en belangrijk dat deze boot meevaart door de Amsterdamse grachten', vertelt directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride.