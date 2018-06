Zo gaat het Namenmonument eruit zien

Het definitieve ontwerp van het nationaal Namenmonument is bekend geworden.

Het monument komt op de Weesperstraat te staan. Het bestaat onder meer uit stenen waarop de namen en leeftijden van de slachtoffers van de Holocaust op staan. Er zijn in totaal 103.000 stenen.

Het ontwerp is van de beroemde Amerikaans-Joodse architect Daniel Libeskind, bekend van het Joods Museum in Berlijn en het One World Trade Center in New York. In de nacht wordt het nationaal Namenmonument verlicht door led-lampen. Eerder werd al bekend dat er zeven beveiligingscamera's rond het monument komen te staan.

Eind deze maand wordt er door de gemeenteraad over het nationaal Namenmonument gesproken.