Bezoek aan binnenstad eindigt tragisch voor twee marters: 'Gewoon voor hun flikker gereden!'

Voormalig stadsecoloog Martin Melchers heeft een verdrietige, maar vooral bijzondere week achter de rug. Tot twee keer toe werd hij namelijk gebeld door de Dierenambulance met de melding dat er een dode marter was gevonden. En dat is uniek.

De vrijwilligers van de Dierenambulance dachten in eerste instantie dat zij te maken hadden met een bunzing, maar Melchers zag al snel dat het om familie ging. 'Ik zeg een bunzing?! Dat is een steenmarter, hartstikke zeldzaam!' Het tweede beest bleek een boommarter te zijn.



Vooral het bezoek aan de binnenstad is volgens Melchers uniek te noemen omdat de beesten eigenlijk voornamelijk in dunbevolkte buitengebieden leven. 'In het Amsterdamse bos zit een populatie. Daar hebben ze jongen gekregen in het Schinkelpark.'



Volstrekt uniek

De stadsecoloog vermoedt dat de gevonden marters zich een weg hadden gebaand naar het Beatrixpark en daar verdwaald zijn geraakt. 'En dan komen ze in die klotestad terecht. Daar word je voor je flikker gereden!', weet hij.



Hoe treurig het ook mag zijn voor de beesten, Melchers benadrukt vooral hoe 'volstrekt uniek' dit moment is voor de natuurhistorie van de stad. 'Jammer, maar ook wel interessant.'