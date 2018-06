Formule 1-kampioen Lewis Hamilton bezoekt de stad: 'Een van mijn favoriete plekken'

Meervoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton vereert de stad met een bezoekje. 'Een van mijn favoriete plekken', vertelt hij in een story op Instagram.

In de video is te zien hoe de coureur samen met twee anderen een fietstocht maakt, waarbij hij onder meer door de Eerste Constantijn Huygensstraat rijdt. 'It's nice!', is de conclusie van de drie op het sociale platform.

De reden van Hamilton's bezoek is niet bekend. Over ruim een week moet hij in Frankrijk zijn voor de Grand Prix.