Bed vliegt in brand in flatwoning West terwijl bewoner slaapt

Een bed in een flatwoning aan de Arie Biemondstraat in West is afgelopen woensdagnacht in brand gevlogen. Volgens getuigen was de bewoner op dat moment nog aan het slapen.

De hele woning heeft rookschade. Toch heeft de bewoner zelf geluk gehad: hij kon op tijd worden gered en raakte niet ernstig gewond.

Het ambulancepersoneel heeft hem voor de zekerheid nog wel nagekeken. Het is onduidelijk of de bewoner daarvoor ook naar het ziekenhuis moest.