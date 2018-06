Initiatief om straat in Oost naar Johan Cruijff te vernoemen

In Oost wordt mogelijk een straat vernoemd naar voetballegende Johan Cruijff. Genoemd worden onder meer de Akkerstraat in Betondorp, een stukje Middenweg of een straat in Park de Meer.

Het initiatief voor een vernoeming komt van Bas van Vliet, die namens de partij Méérbelangen in de Stadsdeelcommissie Oost zit. Zijn idee ontstond volgens Het Parool nadat hij de ophef zag die de geplande naamswijziging van het Stadionplein in Oost teweeg bracht.

Lees ook: College beslist: naamswijziging Stadionplein voorlopig uitgesteld

De gemeente bepaalde dat het plein vernoemd zou moeten worden naar de voetbalheld, maar veel bewoners zagen dat niet zitten. De naamswijziging is voorlopig uitgesteld.

'Geen gek idee'

Maar volgens Van Vliet is er in de Watergraafsmeer en in Betondorp veel meer draagvlak voor een eventuele vernoeming. 'Op een gevel in de Wembleylaan staat al een grote muurschildering van Cruijff, en hij heeft natuurlijk in de Akkerstraat gewoond. Het is dus geen gek idee', aldus de bestuurder. Toch wil hij eerst wel in gesprek gaan met bewoners, om een opstand in Oost te voorkomen.

Lees ook: Ouderlijk huis Johan Cruijff te huur via Woningnet

Op 19 juni wordt er daarom een bijeenkomst gehouden in een gebouw van HVO - Querido, op locatie Robert Kochplantsoen 35. Indien er uiteindelijk een meerderheid voor het plan blijkt te zijn, legt Van Vliet de vernoeming voor aan de (nieuwe) burgemeester.