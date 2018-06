Twee docenten IJburg College geschorst: antwoorden op examens onterecht goedgekeurd

Twee havo-docenten aan het IJburg College 1 hebben foute antwoorden van hun examenleerlingen ten onrechte goedgekeurd. Hun contract wordt daarom niet verlengd, bovendien zijn de leraren geschorst.

'Dit is niet de bedoeling, daarom hebben we meteen ingegrepen', vertelt directeur Richard Troost. Het gaat om een docent Engels en een docent Nederlands. Dat hun nakijkwerk niet klopte, kwam aan het licht nadat een tweede corrector op een andere school de examens had bekeken.

'De corrector gaf aan dat er veel fouten waren gemaakt. We hebben de examens daarna besproken in vakgroepen van onze eigen school, die tot dezelfde conclusie kwamen.' Zo zou er bij meerkeuzevragen wel eens een 'b' zijn goedgekeurd, terwijl 'g' het juiste antwoord was.

Beoordeeld op examenresultaten

Bovendien was er bij de open vragen gesjoemeld: de antwoorden die waren goedgekeurd kwamen soms helemaal niet overeen met de gesuggereerde antwoorden. 'We vroegen ons daarom af wat er precies was gebeurd. Ook de docenten worden beoordeeld op de examenresultaten, maar het is niet de bedoeling dat zij zich daardoor laten leiden.'

Op de vraag waarom de docenten zo nalatig waren geweest, antwoordden ze volgens Troost onder meer met 'Ik was moe'. 'Ik heb toen gezegd dat ik het toch wel erg vervelend vind. We moeten op docenten kunnen vertrouwen. Dit is geen school waar je even makkelijk je diploma kan krijgen, het gaat ons om kwaliteit', stelt de directeur.

Eerlijk gegaan

Hij benadrukt dat 95 procent van de vwo-leerlingen zijn geslaagd en 85 procent van de havo-leerlingen. 'En dat is gewoon eerlijk gegaan.' De docenten zijn inmiddels niet meer welkom op de school. Hun contract, dat liep tot 1 augustus, wordt niet verlengd. De ouders en kinderen zijn volgens Troost daarvan op de hoogte gesteld.