Criminele motorbendes minder vaak in het openbaar

Criminele motorbendes vertonen zich minder in het openbaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Volgens het rapport werpt de stevige inzet van de overheid zijn vruchten af.

De criminele motorbendes blijven zich desondanks gewelddadig opstellen. Enerzijds worden leden regelmatig geïntimideerd en afgeperst. Anderzijds werden ambtenaren en journalisten vorig jaar bedreigd en geïntimideerd waar vermoedelijk criminele bendes bij betrokken waren.

Gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee zijn in 2012 begonnen met het bestrijden van de motorbendes. De groei van de criminele motorbendes lijkt af te vlakken. Begin vorig jaar waren er ruim 1940 leden in beeld, een jaar later waren dat er 1980.

Gebiedsverboden

Het laatste jaar werd motorclub Bandidos door de rechter verboden. Tegelijkertijd probeert justitie ook Satudarah en Hells Angels te verbieden. 'Met nieuwe gebiedsverboden, noodbevelen en afgewende evenementen is de ruimte voor OMG’s in de openbare ruimte verkleind', aldus het rapport. 'Deze successen nemen de ernst, aard en omvang van de OMG-gerelateerde ondermijningsproblematiek niet weg maar voeren wel de druk op.'

Omdat de motorclubs steeds moeilijker aan clubhuizen kunnen komen, verplaatsten zij zich naar horeca, bedrijventerrein en in woonhuizen. Om dat te voorkomen houden lokale overheden stopgesprekken met bijvoorbeeld horecaondernemers.