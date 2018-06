Twee autokrakers gepakt dankzij particuliere camera's Museumplein

De politie heeft dinsdag twee Amsterdammers van 23 jaar aangehouden voor een autokraak in de Jan Luykenstraat bij het Museumplein. De twintigers werden dankzij camerabeelden van bewoners en ondernemers opgepakt.

In de buurt worden vaker diefstallen uit auto's gepleegd door daders op een scooter. In de omgeving zijn veel camera's aanwezig. Ondernemers en bewoners in de buurt gaven massaal gehoor aan een oproep van de wijkagent om hun beelden te delen.

Na de aanhoudingen heeft de politie ook enkele panden doorzocht waarbij diverse goederen in beslag zijn genomen. Bij de aanhouding van een van de verdachten werd in dezelfde woning ook een broer aangehouden die nog gezocht werd voor een straatroof in de binnenstad.