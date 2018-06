Skaters toveren skatepark om tot watermeloen

Een groep van ongeveer zeven skateboarders uit Noord heeft hun favoriete plek opgeknapt: het Kadoelen skatepark. Waar eerst een grauw-uitziende laag van beton lag, pronkt de 'bowl' in het skatepark nu met watermeloenpatroon.

Het schilderwerk gebeurde op initiatief van Wahib Hafsaoui (19) en een paar van zijn vrienden. Hafsaoui legt uit dat een nieuw laagje verf eigenlijk ieder jaar moet gebeuren, het is een soort 'onderhoud'. Maar wel een met een prijskaartje, want er zijn tientallen liters verf nodig.

'We doorzochten regelmatig grofvuil op zoek naar restjes verf, half gebruikte-potten latex en zo. Maar dat schoot niet op', zegt Wahib. Na een oproep op instagram ging het snel. Onder meer Tim Hofman behoorde tot de gulle gevers waardoor het skatepark in een nieuw jasje werd gestoken. Ook meldden verschillende mensen zich die nog resten verf op zolder hadden staan.

Nog meer verf, nog meer eten

'We willen nog meer patronen van eten maken', zegt Wahib. 'Wat weten we nog niet, dat bedenken we ter plekke. Maar het thema is fruit, en eten en zo.'

Daarvoor is nog veel meer verf nodig, zegt Wahid. 'Dit was twintig liter, we hebben nog zeker 60 of 80 liter nodig', aldus de skater. De voorkeur gaat daarbij uit naar graffiti-spuitbussen, 'maar latex of gewoon gamma standaard muurverf is ook goed'.

Wie de skaters wil helpen kan contact opnemen met Wahib via Facebook of Instagram.