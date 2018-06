Overvallen kapper IJburg door zaak gesleurd en met geweer op hoofd geslagen

De mannen die afgelopen dinsdag kapperszaak Diamonds & Curls in IJburg overvielen, zijn zeer gewelddadig te werk gegaan. Dat is te zien op beelden van een beveiligingscamera die in de zaak hangt.

De eigenaar van de kapperszaak op de IJburglaan is door de drie mishandeld. De overvallers hebben haar door de zaak gesleept, getrapt en meerdere keren een geweer op haar hoofd geslagen.

Klein kind aanwezig

'Ze riepen, iedereen op de grond', vertelt een medewerkster van de kapsalon, die ook aanwezig was tijdens de overval. 'Op de bank zat onze stagiaire, daarnaast een klein kind van een klant die op dat moment door mij geholpen werd.'

De eigenaar probeerde de overval te voorkomen, zegt de medewerker. 'Ze heeft op een gegeven moment het gevoel gehad, ik word boos. Ze komen hier zomaar binnen en ik moet mijn klanten en personeel beschermen. Ik moet wat doen. Die adrenaline maakt dat je gewoon doorgaat.'

Acht hechtingen

De drie overvallers zijn er uiteindelijk op een scooter vandoor gegaan. Ze zijn nog altijd niet aangehouden. De eigenaresse moest na de overval naar het ziekenhuis en heeft daar acht hechtingen gekregen. Ook zit ze onder de blauwe plekken.

Ondanks de overval is de kapperszaak de volgende dag weer open gegaan. De zaak krijgt veel steun van de buurt, er zijn onder meer bloemen gebracht.

'Kan iedereen overkomen'

'Alle ondernemers kennen elkaar hier', vertelt de medewerker. 'Het kan iedereen overkomen. Dat is ook de reden dat we dit graag naar buiten willen brengen. Als zij zo makkelijk halverwege de ochtend naar binnen kunnen dringen, dan kan het bij elke ondernemer gebeuren.'

De politie vraagt mensen die meer informatie over de daders hebben zich te melden.