Zuidoost blundert met blauwe zone in Randwijkhof

'Wordt er nu weer een nieuwe blauwe zone ingesteld in de Randwijkhof?' schrijft stadsdeel Zuidoost op Twitter. Nee, de strepen zijn een vergissing.

Hoe de fout gemaakt kon worden is niet bekend. Wel laat de gemeente via Twitter weten dat bewoners van de Randwijkhof geen ontheffing hoeven aan te vragen. Ook zal niemand een bekeuring krijgen en worden de strepen zo snel mogelijk weer verwijderd.

Wordt er nu toch weer een nieuwe blauwe zone ingesteld in de Randwijkhof? NEE, per abuis zijn de strepen getrokken. Bewoners hoeven geen ontheffing aan te vragen en de strepen worden zo snel mogelijk verwijderd. Niemand krijgt in de tussentijd een bekeuring. pic.twitter.com/GaTegdkDS2