Grote brand in Noord, gasfles geëxplodeerd

In een pand aan het Bramzeilhof in Noord is rond 16.00 uur een grote brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle.

De brand is volgens een woordvoerder van de brandweer vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden op het dak. Daarna is er ook een gasfles van de bouwvakkers ontploft.

Behoorlijk ontwikkeld

De ontploffing is door veel omstanders gehoord. 'De explosie die wij hoorden vond plaats nadat de rook al behoorlijk ontwikkeld was', zegt een van hen.

Er was veel rook te zien. 'De lucht ziet helemaal zwart', liet een andere getuige weten aan AT5. De brandweer vroeg Amsterdammers die last hadden van de rook hun ramen en deuren te sluiten.

Ontruimd

De brandweer was massaal uitgerukt, er werd opgeschaald naar 'grote brand'. Meerdere woningen werden ontruimd. Rond 16.30 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was.

Op een andere verdieping van het pand is tijdens de brand ook een hennepkwekerij gevonden, bevestigt de politie aan AT5. Volgens de politie en brandweer lijkt er echter geen verband te zijn met het uitbreken van de brand op het dak.

Brandweer is uitgerukt naar grote brand #Bramzeilhof Amsterdam. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. https://t.co/1RvVlEy2QM — Brandweer AA (@BrandweerAA) June 14, 2018