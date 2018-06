Coentunnel richting A10 West even dicht door schade aan tunnelbuis

De Coentunnel naar de A10 West is vanmiddag enige tijd afgesloten geweest. Dit vanwege schade aan de tunnelbuis.

Dat meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Er zou wat los hangen in de tunnel. Automobilisten wordt geadviseerd om te rijden via de Zeeburgertunnel.

Door de tunnelafsluiting en de flinke regenbuien ontstonden er lange files rondom de stad. Inmiddels is de tunnel weer open.

Hangt wat los in de #Coentunnel. Buis vanaf de #A8 naar de A10-West is dicht. We zoeken uit wat er loos is. Voorlopig omrijden via Zeeburgertunnel. pic.twitter.com/opJmm7ZbiP