Drukte bij kappers vanwege het einde van de Ramadan

Nog één dag vasten en dan barst morgen voor veel moslims het Suikerfeest los, om te vieren dat de Ramadan goed verlopen is.

Veel families komen morgen bij elkaar en vieren het feest met veel eten en lekkernijen: 'Na zo'n maand vier je feest; niet omdat het afgelopen is, maar je viert dat je het goed hebt doorgemaakt. En dan met familie wat lekkers gaat eten en drinken.'

Maar naast het feest is het voor sommigen ook hard werken deze dagen, vooral voor kappers betekent het extra drukte. Iedereen wil er na deze tijd namelijk op z'n best uitzien: 'Elk jaar kom ik naar de kapper hier en maak ik mijn haar mooi. Belangrijk om er goed uit te zien, want tijdens de ramadan draag je geen makeup en doe je vrij weinig.'

Het Suikerfeest is morgen niet het enige feest dat gevierd wordt, want voor sommige moslims is het zelfs dubbel feest: Marokko speelt namelijk tijdens het WK tegen Iran.