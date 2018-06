Fiets onder auto in Noord, fietser ongedeerd

Een fietser is rond 16.45 uur in botsing gekomen met een automobilist op het Olof Palmeplein in Noord.

De fiets kwam daardoor onder de auto terecht. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen, maar opmerkelijk genoeg bleek de fietser geen verwondingen te hebben opgelopen.

Ook agenten ter plaatse waren verbaasd. 'Hij moet een staatslot kopen', zei een van hen. De fiets is wel zwaar beschadigd. Met een krik moest de auto omhoog geduwd worden. De politie heeft de fiets daarna naar het huis van de man gebracht.