Oud-hoofdredacteur Telegraaf Sjuul Paradijs omzeilt streng folderbeleid

De folderbranche heeft vandaag hét antwoord gepresenteerd op het strenge Amsterdamse folderbeleid. City is namelijk een soort lokaal krantje, maar dan met twaalf procent journalistieke content en 88 procent advertenties. Daarom mag het blad zich een huis-aan-huisblad noemen.

Het blad is ontwikkeld door Trusted Media, het mediabedrijf van oud-hoofdredacteur van de Telegraaf Sjuul Paradijs. Hij ziet het als een manier om onder andere de economie draaiende te houden. 'Wat wil je nog meer in deze tijd? Werkgelegenheid voor journalisten. En niet in de laatste plaats de adverteerders willen ook het publiek prikkelen om te komen. Wat is daar tegen?'

Vol reclame

Het blad is dus eigenlijk een magazine vol met reclame, maar omdat het nog steeds een huis-aan-huisblad is, mag het blad dus ook worden bezorgd in de ruim 300.000 brievenbussen met een ja-nee sticker. Dat ziet niet iedereen zitten. 'Van mij hoeft het niet, ik gooi het toch gelijk weg', zegt de één. Een ander vindt het zonde van het papier.

'Geen crimineel als je dit leest'

Dat vind ook wethouder van Duurzaamheid, Marieke van Doorninck, die het erg jammer vindt dat er weer een blad bijkomt. 'Amsterdam wil een heel duurzame stad zijn (...) Ik zou heel graag aan de reclamebranch willen vragen om te zoeken naar innovatieve, alternatieve, creatieve nieuwe manieren om hun producten aan de man te brengen en niet meer heel veel papier in de brievenbus te stoppen.'

Paradijs zegt snel in gesprek te willen met de wethouder over de folderbranche, die hem helemaal niet zo milieuonvriendelijk is als wordt gedacht. 'Je bent geen crimineel als je dit leest. Laat je niet blindstaren door die linkse partijen.'