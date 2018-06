Murat Isik schrijft Boekenweekessay 2019

Het thema van het Boekenweekessay is 'De moeder, de vrouw', naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff.

Isik voelt zich zeer vereerd en trots om gevraagd te worden als schrijver van het Boekenweekessay. 'Het thema van de Boekenweek spreekt mij bijzonder aan, niet alleen omdat mijn eigen moeder een belangrijke vrouw in mijn leven is, maar ook omdat moeder een essentiële rol spelen in mijn romans', vertelt hij aan Nu.nl

Libris Literatuurprijs

Vorige maand won Isik de Libris Literatuurprijs voor zijn boek Wees onzichtbaar. In het boek beschrijft Isik het leven van een Turkse jongen in de Bijlmer van begin jaren tachtig. De jury sprak lovende woorden over de schrijver, die op 'humoristische wijze een belangrijk en ernstig verhaal vertelt over een familie die zijn huis vindt in onze recente geschiedenis'.

Bronzen Uil

Isik (1977) debuteerde in 2012 met de roman Verloren grond waarin de dertien jarige Mehmet opgroeit in een warm gezin, met een vader als geliefd verhalenverteller en een moeder met een scherpe tong waar het hele dorp voor vreest. Maar daar komt verandering in als zijn vader een ongeluk krijgt met tragische gevolgen. Het verhaal speelt zich af in de jaren zestig in Oost-Turkije. Voor dit boek won hij de Bronzen Uil Publieksprijs en werd hij genomineerd voor de Academica Literatuurprijs.