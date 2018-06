Scooterrijder gewond door aanrijding in Nieuw-West

Een scooterrijder is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Derkinderenstraat in Nieuw-West.

Het slachtoffer kwam onder het viaduct in botsing met een andere scooterrijder en raakte ook een pilaar. Hij of zij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, de andere scooterrijder is niet gewond geraakt.

De politie doet onderzoek naar het ongeval, het fietspad is daardoor voorlopig afgesloten.