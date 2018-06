Politie zet extra agenten in tijdens WK-wedstrijden

De Amsterdamse politie zet de komende weken extra agenten in tijdens WK-wedstrijden. 'De inzet is er primair op gericht om de feestvreugde in goede banen te leiden', aldus de politie.

Hoewel Nederland zelf niet meedoet, wordt er rekening mee gehouden dat andere wedstrijden goed zullen worden bekeken. 'We gaan uit van een feestje, maar mocht onverhoopt sprake zijn van ordeverstoringen dan hebben we uiteraard voldoende personeel op de achterhand klaarstaan.' In november ontstond er bijvoorbeeld onrust op het Mercatorplein nadat Marokko zich voor het WK plaatste.

De politie monitort tevens de gelegenheden die een vergunning hebben aangevraagd voor het bekijken van de WK-wedstrijden. 'In eerste instantie zullen dan de agenten op straat de gelegenheid aanspreken als dat nodig is', aldus een politiewoordvoerder. 'Onze informatie gestuurde benadering van WK-wedstrijden kent in die zin geen verschil met de wijze waarop we normaliter omgaan met wedstrijden van Ajax en Oranje in Amsterdam.'

Horecabedrijven met terrasvergunning mogen tijdens het WK op het terras televisieschermen plaatsen om de wedstrijden te bekijken. De schermen moeten daarbij wel gericht zijn op het terras, zodat er vanaf de openbare weg niet kan worden meegekeken. Ook mag er geen alcohol met een buitentap worden geschonken. De gemeente zegt strikt op die voorwaarden toe te zien.