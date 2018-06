'Als je aan Johan Cruijff denkt, dan denk je aan Betondorp'

Na het debacle op het Stadionplein klinken er nu geluiden om een straat in Oost naar Johan Cruijff te vernoemen. De Middenweg wordt genoemd, of de Akkerstraat in Betondorp.

Bas van Vliet, die met zijn partij Meerbelangen in de stadsdeelcommissie Oost zit, bracht het idee vandaag naar buiten. 'Ik vind het voor de de hand liggen omdat Cruijff daar is opgegroeid, heeft gewerkt en is begonnen met voetvallen', vertelt Van Vliet.

Het idee wordt overwegend positief ontvangen in de buurt. 'Als je aan Johan Cruijff denkt dan denk je toch aan Betondorp, dan denk je toch niet aan het hele Stadionplein', zegt een bewoner. 'Ik zou het hier een stuk logischer vinden.'

Spanje

Toch zijn er, net als rond het Stadionplein, ook critici. 'Waarom moet dat?', zegt een visverkoper. 'Hij heeft zijn hele leven lang in Spanje gewoond. Er zijn wel meer mensen hier die veel goeds gedaan hebben natuurlijk.'

Op 19 juni praat de stadsdeelcommissie over het onderwerp, mocht daar een duidelijk voorstel uitkomen zal Van Vliet dit voorleggen aan de burgemeester.