Omstander filmt gasexplosie tijdens grote brand in Noord

Een omstander heeft gefilmd hoe tijdens de grote brand aan het Bramzeilhof in Noord vanmiddag een gasfles ontplofte.

Rond 16.00 uur breekt er brand op het dak uit, vermoedelijk werd die brand veroorzaakt door werkzaamheden eerder die middag. Een paar minuten later bereiken de metershoge vlammen een van de gasflessen. Door de knal die daarna volgt duiken omstanders naar beneden en wordt er gegild.

De brandweer is al voor de explosie gealarmeerd. Na de ontploffing worden er nog meer brandweerwagens opgeroepen. Na ongeveer een halfuur is de brand onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Lees ook: Grote brand in Noord, gasfles geëxplodeerd