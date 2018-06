Supporters Saoedi-Arabië zien land met 5-0 verliezen

Verdriet en vermoeidheid op het terras van café Coco's Outback op het Rembrandtplein.

AT5's Kijken naar Koppen volgde drie supporters van Saoedi-Arabië. Het land speelde vanavond tegen Rusland. Voor de fans een teleurstellende wedstrijd: hun land verloor met maar liefst 5-0.

Extra zuur voor de drie was het feit dat de rest van het terras voor Rusland was. Door de overwinning van vanavond staat dat land voorlopig aan kop in poule A.

Nederland is er dit jaar niet bij, maar onder de ruim 150 nationaliteiten in de stad zijn er altijd mensen die één van de 32 deelnemende landen aanmoedigen. AT5 volgt ze de komende weken met Kijken naar Koppen.