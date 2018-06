Suzy Wong drie maanden na vondst tweede granaat weer open: 'We kijken naar de toekomst'

De Suzy Wong Lounge aan het Leidseplein is weer open. Na drie maanden dicht te zijn geweest, mogen er vanaf vandaag weer vrolijk cocktails worden gemaakt.

'Er komt heel erg veel op je af, je moet weer personeel gaan regelen. Iedereen moet worden ingewerkt', vertelt Suzy Wong-eigenaar Rozemarijn Cucovic-De Heer. Afgelopen maandag werd bekend dat de zaak weer open mocht en daar was de eigenaresse erg opgelucht over, vertelde ze eerder aan AT5.

Twee keer dicht

De zaak werd dit jaar tot twee keer aan toe gesloten op last van de burgemeester. Dit was na aanleiding van de vondst van maar liefst twee granaten. De eerste werd in januari van dit jaar voor de deur gevonden. De cocktailbar moest toen vier weken dicht. De tweede keer trof een schoonmaker een granaat aan voor de deur en nam die tot paniek van zijn familie mee naar huis. Dit was afgelopen maart. De zaak moest daarom drie maanden dicht en dat is de eigenaren duur komen te staan. 'De strijd is zeker niet gestreden, dat heeft natuurlijk te maken met dat er geen lange termijn oplossing is. Dus dit kan nog steeds iedereen overkomen.'

Bart Drenth van MKB-Amsterdam kwam de eigenaren vandaag een hart onder de riem steken. Ook Drenth vindt dat de gemeente met betere oplossingen moet komen voor ondernemers die dit overkomt. 'Als de gemeente een onderneming vier maanden lang sluit, dan is het minste wat de gemeente kan doen ervoor zorgen dat er camera's hangen zodat de kans kleiner is dat het weer gebeurt.'

'Kijken naar de toekomst'

Eigenaresse Cucovic-De Heer heeft soms het gevoel dat het weer kan gebeuren, maar wil er niet bij stilstaan. 'We kijken nu naar de toekomst, we zijn positief. En we hopen gewoon dat iedereen die ons een warm hart toedraagt bij ons een drankje komt doen.' Omdat de sluiting de eigenaren veel geld heeft gekost staat er sinds vanmiddag een crowdfundactie online, maar ze vragen ook 'mensen eigenlijk in de voorverkoop alvast iets bij ons aan te schaffen. Bijvoorbeeld een feestje, een besloten feest, een cocktailstrippenkaart, dat soort dingen.'

De zaak moet weer een doorstart maken, maar Cucovic-De Heer heeft vertrouwen en is klaar voor de toekomst 'Dit was onze droom in november 2017, toen we gestart zijn en die gaan we nu voortzetten.'