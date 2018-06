Turkse Amsterdammers naar de stembus

Zo'n 250.000 Nederlanders van Turkse afkomst kunnen vanaf vandaag onder andere in Amsterdam naar de stembus.

Het gaat om mensen die ook nog de Turkse nationaliteit hebben. De verkiezingen in Turkije gaan over de president en het parlement. In Amsterdam kan worden gestemd in een congrescenter aan de Rhoneweg in Nieuw-West.

Volgens de NOS heeft de huidige Turkse president Erdogan Nederlanders van Turkse afkomst een brief gestuurd. In die brief staan onder meer verkiezingsslogans die door zijn AK-partij worden gebruikt, Erdogan kan namelijk dit jaar opnieuw worden gekozen. Of de brief ook naar Amsterdammers is verstuurd is onduidelijk.

Het stembureau aan de Rhoneweg is tot en met komende maandag open. De verkiezingen in Turkije zijn pas op 24 juni, maar in andere landen kan er dus al eerder worden gestemd.