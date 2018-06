File tussen Amsterdam en Hoofddorp door ernstig ongeluk

Op de A5 tussen Amsterdam en Hoofddorp is een file ontstaan door een ernstig ongeluk. Een automobilist raakte de controle over het stuur kwijt en sloeg daarbij over de kop.

De bestuurder moest door reddingswerkers uit de auto worden bevrijden. Het slachtoffer is daarna volgens een omstander naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De rechterrijstrook is daarom nog gesloten. Er staat momenteel zo'n 5 kilometer file.