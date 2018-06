OM onderzoekt mogelijk lek vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar een mogelijk lek vanuit de vertrouwenscommissie die zich bezighoudt met de benoeming van de nieuwe burgemeester. Het onderzoek is gericht op het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan De Telegraaf.

De krant beschreef in mei onder meer over hoe de commissie overleg pleegt en de geheimzinnigheid die gepaard zou gaan met de bijeenkomsten. Deze informatie valt onder geheimhouding en had niet naar buiten mogen komen.

Volgens De Telegraaf heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Partij voor de Dieren-voorman Johnas van Lammeren, daarom een klacht ingediend. De twaalf leden van de commissie zijn inmiddels verhoord door de politie.

'De aangifte richt zich op het lekken van vertrouwelijke informatie over de procedure', aldus een woordvoerder van het Amsterdamse parket. Volgens hem zijn er vooralsnog geen 'dwangmiddelen', zoals het plaatsen van telefoontaps, ingezet. Mocht uiteindelijk blijken dat iemand daadwerkelijk heeft gelekt, dan kan dit leiden tot een vervolging.

Eerdere lekken

Het zou niet de eerste keer zijn dat er wordt gelekt: zo werd in 2010 van te voren al bekend dat Annemarie Jorritsma het op zou nemen tegen Eberhard van der Laan. Commissaris van de koning Johan Remkes nam daarom juist verschillende maatregelen om een lek vanuit de vertrouwenscommissie te voorkomen.

Zo krijgen leden van de vertrouwenscommissie hun informatie niet meer digitaal, ook horen zij pas op het laatste moment de locatie waar de sollicitaties plaatsvinden. 'Vertrouwelijkheid is een belangrijk uitgangspunt', zei hij eerder.