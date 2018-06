Tjeerd Herrema treedt af in Almere om klacht seksuele intimidatie

Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) van Almere is gisteravond afgetreden om een beschuldiging van seksuele intimidatie. Herrema werd in 2006 wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam, maar trad in 2009 af omdat het Noord/Zuidlijn-project hem te veel werd.

De aangeslagen Almeerse wethouder zei gisteren in een speech tegen de Almeerse gemeenteraad dat hij voelde dat hij geen vertrouwen meer krijgt. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hadden, behalve zijn eigen partij PvdA, het vertrouwen in hem opgezegd.

Een redacteur van de lokale huis-aan-huiskrant Almere Deze Week beschuldigde Herrema eerder deze week van het versturen van onprofessionele berichten. De redacteur meende in een telefonisch gesprek seksuele geluiden te horen terwijl Herrema op de wc zat. Toen hij daarop werd aangesproken reageerde Herrema met het bericht 'Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen'.

De krant diende een klacht in bij burgemeester Franc Weerwind. Herrema zei dat het om een 'broekzakgesprek' ging. Het college in Almere is nog maar kort geïnstalleerd. 'Dit is de kortste periode die ik heb meegemaakt in een college', aldus Herrema.

Herrema was tot april 2014 stadsdeelbestuurder in Zuidoost. Hij begon in april 2006 als wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam, maar stapte in 2009 op vanwege de vertragingen en financiële tegenvallers bij de Noord/Zuidlijn.