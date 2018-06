42-jarige Amsterdammer verdacht van diefstal Canta's

De 42-jarige Dirk Jan B. wordt er samen met zes anderen van verdacht verantwoordelijk te zijn voor de diefstal van in totaal achttien Canta's. Hij moest afgelopen woensdag voor de rechter verschijnen.

De man zou, mogelijk met de hulp van anderen, vijf mensen van hun Canta hebben beroofd. Hij zat daarom drie maanden in voorlopige hechtenis. De rechtbank heeft na een tussentijdse zitting besloten dat B. voorlopig in de gevangenis moet blijven, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Daar is mede voor gekozen omdat B. ook wordt verdacht van het bedreigen van een familielid met een zwaar voorwerp, mogelijk een kettingslot. Bovendien zou hij daarna op het slachtoffer en diens bijrijder - die toevallig in een Canta zaten - zijn ingereden.

Verslaving

Volgens De Telegraaf is de verdachte verslaafd aan cocaïne en zou hij zijn verslaving bekostigd hebben met het doorverkopen van gestolen Canta's. 'Je voelt je bijna schuldig dat je aangifte doet tegen zo'n man', zou de mentor van een slachtoffer tijdens de zitting hebben gezegd. 'Wat een scharminkel. En dan ook nog aan de drugs. Hoe moet hij ooit alle schade die hij heeft veroorzaakt terugbetalen?'.

Tot enkele weken geleden zat er nog een verdachte vast in de zaak, zo laat het OM aan AT5 weten. Deze man mag van de rechtbank zijn proces in vrijheid afwachten. Wat er met de overige verdachten gebeurt, is nog niet bekend. Gisteren maakte de politie bekend dat het achttien gestolen Canta's in beslag had genomen.