GVB daagt Amsterdammers uit om mooiste 'Pridepont' te ontwerpen

GVB vraagt reizigers om een ontwerp in te leveren voor een zogenoemde Pridepont. Het winnende exemplaar moet vanaf het begin van de Pride een maand lang over het IJ varen.

'Diversiteit is een waarde die onmisbaar en onlosmakelijk verbonden is met de stad', verklaart Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB. Vorig jaar reed er al een regenboogtram door de stad in het teken van Pride.

Wie een mooi ontwerp heeft gemaakt, kan deze voor 2 juli insturen via de website van samenwerkingspartner Boomerang Agency. Een jury kiest uiteindelijk de winnaar.

De Pridepont wordt op 26 juli onthuld en zal vanaf dat moment gaan varen.