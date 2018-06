Rel om keuzes boekenweek: 'Organisatie negeert schrijfsters'

Er is een rel ontstaan rond het thema van de boekenweek in 2019, 'De moeder de vrouw'. Vooral het feit dat zowel het boekenweekgeschenk als het essay door een man worden geschreven, is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten.

'Met de keuze voor Jan Siebelink (geschenk) en Murat Isik (essay) maakt het CPNB zichzelf onsterfelijk belachelijk', stelt auteur Jan Postma op Twitter. Schrijver Jamal Ouariachi, die de discussie begon, stelt dat de organisatoren hiermee 'vrouwen negeert'. 'Ik ken nogal wat vrouwen die ik hier graag over zou lezen', beaamt columnist Sylvia Witteman.

Anderen vragen zich of waarom het zo erg is: een man heeft tenslotte ook een moeder en zou daarom prima over het thema kunnen schrijven. 'Sinds wanneer mag een man niet meer over moeders en vrouwen schrijven? Is dat nu exclusief voor de dames?, bericht een van hen.

'Iedereen kent wel een man'

Ouariachi reageert daarop door te stellen dat er de volgende keer dan twee vrouwen gevraagd moeten worden voor het geschenk en het essay. 'En dan met als thema, weet ik veel, "mannenvriendschappen" of zo. "Want iedereen kent wel een man." Deal?'.

Toch zien de organisatoren van de boekenweek dat anders. 'Het thema stelt de moeder, de vrouw centraal, hoe mooi is dat?', melden ze op Twitter. 'Iedereen heeft een moeder een vrouw dus in zijn of haar leven. Maar bovenal zien wij in Isik een zeer talentvolle auteur die een breed publiek zal inspireren.'