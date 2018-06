'Brug over het IJ in strijd met afspraken hotel Jakarta'

De plannen voor een hoge fietsbrug over het IJ in het verlengde van de Jan Schaeferbrug stroken niet met de afspraken die hotelgroep Westcord vier jaar geleden met de gemeente maakte.

'In het ene plan willen ze de oprit naar die brug al hoog langs de zijkant van het hotel laten lopen," zegt eigenaar Harry Westers tegen Het Parool, 'precies waar wij net onze koffiebar Bakkerij Westers hebben geopend, maar ook pal naast de ramen van de huizen aan de overkant.'

Volgens de eigenaar is het alternatief een soort kurkentrekker die pal voor het hotel of pal voor de huizen staat. 'Daar zit niemand op te wachten', aldus Westers. 'We hebben in onze overeenkomst met de gemeente zwart op wit staan dat er vrij uitzicht zal blijven.' De eigenaar ziet liever een tunnel onder het IJ door.

Westcord werd in 2014 uit bijna dertig hotelplannen gekozen. De eerste paal ging twee jaar geleden de grond in. Vandaag ging het hotel met subtropische binnentuin open.