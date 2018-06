Motorrijder overleden na zware botsing met vuilniswagen in Zuidoost

De motorrijder die vanmiddag in Zuidoost in botsing kwam met een vuilniswagen is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het zware ongeluk gebeurde op de Tafelbergweg ter hoogte van de Foodstrip.

Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer raakte de achterkant van de vuilniswagen toen deze vanaf de Tafelbergweg afsloeg naar de Foodstrip.

De politie heeft nog geruime tijd op de plek van het ongeluk onderzoek gedaan naar de oorzaak.