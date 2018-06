Eerst het Suikerfeest, dan Marokko-Iran: 'Ik zit vol, man'

Na een maand vasten is het voor moslims in Amsterdam weer tijd voor het Suikerfeest. 'Eid Mubarak Saeed, een gezegende feestdag!', klinkt over en weer.

De Salam Moskee in Zuid was vanochtend vroeg al afgeladen, men komt samen om te bidden en te luisteren naar de jaarlijkse boodschap van de imam. 'Tijdens de ramadan waren we respectvol naar elkaar, onze buren en ieder ander', houdt Abdeslam Chakran zijn volgelingen voor. 'Dit gedrag moet ook getoond worden na de ramadan. Ik verzoek de jongeren en alle moslims om dit gedrag het hele jaar door te tonen.'

Na de dienst is het tijd voor familie, vertelt Abelaziz, in het dagelijks leven slager (en bekende Amsterdammer sinds deze oproep). Verlekkerd naar de tafel kijkend vertelt hij wat er op het menu staat. 'Dit is een Marokkaanse pannenkoek met honing, lekker zoet. En dit is een soort briwat , gevuld met kip. Dus allemaal lekkers.'

En straks is er natuurlijk nog de wedstrijd van Marokko tegen iran: 'Eerst nog meer familie, dan gaat het feest verder. En dan gaat Marokko winnen en kunnen we nog langer door feesten.'