Verkrachter dankzij nieuwe techniek alsnog veroordeeld voor zaak uit 2001

Een 48-jarige man is veroordeeld tot zes jaar cel voor een gewelddadige verkrachting uit 2001 en een poging tot verkrachting in 2016. De man kwam in beeld toen zijn dna - afgenomen tijdens een andere veroordeling - overeen kwam met het dna uit de cold-case.

De man mishandelde zeventien jaar geleden een 25-jarige vrouw die een wandeling maakte in het Sloterpark. Zij werd daarbij meerdere malen buiten bewustzijn geslagen, waardoor de vrouw grote delen van het incident zich niet herinnerde. Ze kon de politie niet vertellen of haar belager ook een verkrachting op zijn geweten had.

Opgesloten in toilet

Behalve het incident uit 2001 werd de man ook veroordeeld voor een poging tot verkrachting uit 2016. In zijn woning wilde hij toen een tweede slachtoffer maken, maar de vrouw kon zichzelf opsluiten in het toilet en vanuit daar alarm slaan.

De man weigerde te praten over de incidenten, wat hem zwaar wordt aangerekend door de rechter. Met name in de eerste zaak, omdat de dader niet wil vertellen wat er is gebeurd in de periodes die het slachtoffer zich niet meer herinnert. 'Daarmee toont hij (...) geen enkel respect voor en medeleven met het slachtoffer'.

Behalve een gevangenisstraf van zes jaar, is de man ook veroordeeld tot een geldboete voor de zaak uit 2001. De man moet 43 duizend euro aan het slachtoffer betalen.