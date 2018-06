Studenten L.A.N.X. koelen hun 6.000 liter bier met groene stroom

Het bier koelen met groene energie, de studenten van vereniging L.A.N.X. aan de Nieuwezijds Voorburgwal doen het inmiddels. 'De studenten zijn de toekomst, het zijn de bazen van morgen', aldus Jasper Vis van de Groene Grachten.

'Hier wordt zesduizend liter bier opgeslagen, er wordt goed geborreld hier', laat praeses Jeroen Rijssenbeek trots zien. 'We staan hier op het dak van de sociëteit. Hier liggen een stuk of 20 zonnepanelen, die genereren overdag alle stroomvoorziening. Daarmee besparen we overdag onze energieverbruik.'

L.A.N.X. werd een handje geholpen door 'De Groene Grachten' een organisatie die zich bezig houdt met het verduurzamen van historische panden. 'Als we hun kunnen enthousiasmeren om te gaan verduurzamen, kunnen ze het meenemen naar de baan die ze over een paar jaar hebben', vertelt Jasper Vis die niet twijfelt aan de goede intenties van de vereniging.

'Nee joh, als je drie jaar bezig bent om dit te doen, dan zijn er toch wel betere ideeën om je imago op te poetsen. Dit is echt uit de intentie om een betere wereld te kunnen maken.'

'We laten ons op een positieve manier zien en dat is mooi meegenomen, maar dat is niet ons hoofddoel', beaamt de praeses. 'Het hoofddoel is natuurlijk geweest de luchtbehandeling te vervangen en als wij iets kunnen bijdragen daaraan dat is dat alleen maar mooi meegenomen.'