Moderne melkboer brengt zuivel naar de stad vanuit 'achtertuin van Amsterdam'

Het moet en kan anders met melk, vindt melkboer Marten Verdenius. Hij is net als eerdere jaren weer terug in de stad om zuivel vanuit de 'achtertuin van Amsterdam' te verkopen. Daardoor hoopt hij behalve een marktwaarde, ook de culturele en ecologische waarde van melk aan de man te brengen.

'Het boerenbedrijf gaat me aan het hart', zegt hij. Volgens Verdenius is de melk uit de supermarktschappen 'mengmelk', en komt het maar van één koeienras. 'Dan raak je het karakter kwijt. Het is net als met whiskey: dit is een single malt'.

Om te kijken of de single-malt-melk aanslaat rijdt Verdenius de hele zomer rond. Naast melk verkoopt hij ook kaas en yoghurt.

Hier kun je zien waar de melkboer is te vinden.

MOMA Liquid Landscape from Carel de Lange on Vimeo.