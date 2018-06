'Activistische' recensent krijgt geen vrijkaartjes meer van Nationale Opera

Een operarecensent zal voortaan zijn eigen kaartjes moeten kopen voor de Nationale Opera (DNO). En voor de besloten persbijeenkomsten hoeft hij al helemaal niet te komen.

De relatie tussen de Nationale Opera en journalist Olivier Keegel stond al een tijdje toen hij in februari dit jaar een kritisch opiniestuk voor Het Parool schreef over de nieuwe programmering van de DNO. Keegel typeerde de programmering als een 'hautaine klap in het gezicht van de traditionele liefhebber'.

DNO liet het er niet bij zitten en liet hem weten dat hij niet meer op vrijkaartjes hoefde te rekenen. Toegang tot de persbijeenkomsten en naborrels kon hij ook vergeten. Hij was te activistisch en DNO nam hem niet meer serieus als journalist. Censuur volgens Keegel en hij probeerde met de gang naar de rechter alsnog een perskaart af te dwingen.

De rechter dacht daar anders over: 'Het is niet aannemelijk dat de Nationale Opera hem de toegang tot haar voorstellingen belet (...) Zij wil hem alleen geen vrijkaarten meer verstrekken.' Keegel kan prima zijn werk doen zonder de vrijkaarten en de persbijeenkomsten, acht de rechtbank. 'De bijeenkomsten zijn met name bedoeld als gezellig ontvangst.' Voor vragen aan solisten, dirigenten en regisseurs kan hij zich richten tot de afdeling Voorlichting van DNO.