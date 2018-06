Milkshake festival zoekt nudisten

Milkshake, een festival waar de vrije liefde niet onder stoelen of banken wordt gestoken, is op zoek naar performers. Speficieker: naakte performers.

Wat zij precies moeten gaan doen is niet bekend. Milkshake festival plaatste de oproep op hun Facebookpagina, waarbij gevraagd wordt om 'a pic and a story'.

Dansen in leren pakjes

De performers zullen in elk geval niet de enige zijn die de aandacht trekken. De afgelopen zes jaar is het Westerpark tijdens laatste weekend van juli een vrijhaven voor uiteenlopende festivalbezoekers, die niet zelden in fetisjkledij een dansje wagen.

Het festival in het Westerpark wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd, dit jaar tijdens het weekend van 28 en 29 juli. Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid om te kamperen.