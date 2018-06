'Beatrix Ruf overweegt terugkeer naar Stedelijk Museum'

Beatrix Ruf, de voormalige directeur van het Stedelijk Museum die weg moest wegens aantijgingen van belangenverstrengeling, overweegt een terugkeer. 'Ik ben nooit gestopt met nadenken over en dromen van het Stedelijk', zegt Ruf tegen het Parool.

Ruf stapte afgelopen oktober op als artistiek directeur van het Stedelijk Museum na berichtgeving van het NRC. De krant stelde dat Ruf mogelijk tegenstrijdige belangen diende: enerzijds die van het museum, anderzijds die van haar voormalige werkgever.

Gouden handdruk

De oud-werkgever, een Zwitserse kunsthandelaar, gaf Ruf een gouden handdruk van ruim 800 duizend euro. De vertrekpremie werd in de media en bij de Raad van Toezicht verkeerd uitgelegd, wat leidde tot Rufs vertrek. Dat valt te lezen in een onlangs gepubliceerd rapport waarin de kwestie wordt onderzocht. In 127 pagina's wordt de oud-directeur volledig vrijgepleit van belangenverstrengeling.

Kort daarna riepen verschillende bobo's uit de kunstwereld al om Rufs terugkeer. Nu doet Ruf zelf een boekje open: 'laat ik duidelijk zijn: het voelt alsof ik ben overreden door een bus. Maar als mensen denken dat het goed is voor het museum, ja, dan valt erover te praten', zegt Ruf tegen het Parool.

